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В Петербурге и Ленобласти зафиксированы сбои в работе телевидения от «Ростелекома». Обновлено

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Жители Петербурга и Ленобласти рассказали о сбоях в работе телевидения от «Ростелекома». На экранах высвечивается сообщение «Что-то пошло не так. Проверьте сетевое подключение». Об этом пишет «Фонтанка».

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Свои жалобы абоненты «Ростелекома» оставляют в официальной группе компании во «ВКонтакте». Также пользователи сообщили о том, что не могут связаться с техподдержкой.

В свою очередь представители компании заявили о том, что «Ростелеком» по техническим причинам столкнулся со сбоем в работе ТВ и видеосервиса на Северо-Западе.

«Центр мониторинга работы сервисов «Ростелекома» действительно фиксирует сложности в работе видеосервиса Wink и IP TV на территории Северо-Запада по техническим причинам. Компания делает все необходимое для оперативного восстановления сервиса. О завершении работ будет сообщено дополнительно», — рассказала «Фонтанке» директор по внешним коммуникациям МРФ «Северо-Запад» «Ростелекома» Виолетта Шевелева.

UPD: В «Ростелекоме» сообщили о решении проблемы с доступом к телевидению и видеосервису Wink и IP TV на территории Северо-Запада. «Сбой ликвидирован в максимально короткие сроки», — заявила «Фонтанке» директор по внешним коммуникациям МРФ «Северо-Запад» «Ростелекома» Виолетта Шевелева.

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