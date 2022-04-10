В Петербурге и Ленобласти зафиксированы сбои в работе телевидения от «Ростелекома». Обновлено

Свои жалобы абоненты «Ростелекома» оставляют в официальной группе компании во «ВКонтакте». Также пользователи сообщили о том, что не могут связаться с техподдержкой.

В свою очередь представители компании заявили о том, что «Ростелеком» по техническим причинам столкнулся со сбоем в работе ТВ и видеосервиса на Северо-Западе.

«Центр мониторинга работы сервисов «Ростелекома» действительно фиксирует сложности в работе видеосервиса Wink и IP TV на территории Северо-Запада по техническим причинам. Компания делает все необходимое для оперативного восстановления сервиса. О завершении работ будет сообщено дополнительно», — рассказала «Фонтанке» директор по внешним коммуникациям МРФ «Северо-Запад» «Ростелекома» Виолетта Шевелева.