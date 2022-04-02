Сайт знакомств Badoo прекратил работать на территории России и Белоруссии

Сайт знакомств Badoo решил остановить работу на территории России и Белоруссии. Причина при этом не уточняется.
На главной странице сайта указано, что Badoo.com больше не работает в России. Тем не менее пользователям все еще доступны их профили и основные функции сервиса, если приложение установлено на устройстве.
Добавим, что ранее компания Bumble Inc., которой принадлежит Badoo, объявила о прекращении своей деятельности в России, а также об удалении всех своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в России и Белоруссии.
Совокупный доход от России, Украины и Белоруссии составил примерно 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc. в 2021 году, следовало из заявлении компании. Кроме того, перечисленные страны принесли менее 0,1 процента дохода от приложения Bumble.
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