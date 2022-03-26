СМИ: «МегаФон» исключили из GSMA — глобальной ассоциации операторов мобильной связи

«Информируем, что «Мегафон» более не является членом GSMA», – говорится в сообщении ассоциации. При этом причины исключения российского оператора не раскрываются.

«Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», — рассказал изданию представитель «Мегафона», чье имя не уточняется.

По данным «Ведомостей», GSMA – крупнейшее международное объединение операторов и производителей оборудования, работающее с 1995 г. Главные направления деятельности GSMA — выработка и определение технических стандартов. В частности, ассоциация принимает решение о том, какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений.

В состав ассоциации также входят МТС, «Билайн» и Tele2. Как пишут «Ведомости», эти российские операторы не получали подобных уведомлений от GSMA.