Скончался создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт

Уилхайт скончался 14 марта — через 11 дней после своего 74-летия. Он ушел из жизни в окружении семьи: по словам его жены Каталин, причиной смерти стали последствия коронавируса. Похороны Уилхайта состоялись 22 марта в штате Огайо.

Формат GIF был разработан Стивеном Уилхайтом в 1987 году, в то время он работал в американской компании CompuServe — «старейшем из информационных сервисов большой тройки». Изначально формат задумывался для сжатия изображений и более быстрой передачи даже при низкой скорости интернет-подключения. Также GIF-формат стал удобным инструментом для демонстрации графиков и простых анимаций.

Со временем «гифки» превратились в способ передачи эмоций в соцсетях и начали использоваться при создании мемов.

В начале 2000-х Уилхайт вышел на пенсию. В 2013 году он был удостоен премии Webby за вклад в развитие интернета.