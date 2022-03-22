Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Минцифры, о запуске маркетплейса российских мобильных приложений рассказал глава министерства Максут Шадаев в ходе заседания IT-комитета Госдумы, посвященному развитию отрасли в условиях санкций. Он выделил десять основных направлений: налоги, гранты, кредиты, отсрочка, госзакупки, импорт, продвижение, ипотека, проверки и контрсанкции.

По словам Шадаева, сейчас в Минцифры «четко понимают, что логистические действующие цепочки заморожены», поэтому властям «необходимо максимально упрощать импорт». В настоящий момент обсуждается обнуление таможенных пошлин для импортных комплектующих, упрощение сертификации импортного IT-оборудования. Также в Минцифры прорабатывают возможность отказа от необходимости получения подтверждения производителя для ввоза оборудования.

Одно из направлений работы Минцифры сейчас — создание маркетплейса российских мобильных приложений. «Мы уже начали пересборку реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Хотели сделать его в конце года. Очевидно, что придется запускать сильно раньше. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить», — рассказал Шадаев.

Отдельно глава Минцифры указал на важность развития малого бизнеса, поэтому льготы сможет получить любая компания вне зависимости от численности сотрудников. Предлагается также распространить льготы на все интернет-компании, которые зарабатывают на продаже онлайн-рекламы на своих ресурсах и доступе к контенту по подписке. В частности, особенно важен сегмент образовательных интернет-компаний и компаний электронной коммерции. В 2021 году льготы для IT-компаний привели к дополнительным отчислениям в бюджет более 80 миллиардов рублей.