Несколько сервисов Apple перестали работать по всему миру

Пользователи сервисов Apple сообщают о масштабных сбоях в их работе. Неполадки фиксируются в iCloud, App Store, Apple Music и других. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Неполадки фиксируют в США, а также России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландах. Сбои происходят в сервисах Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Но больше всего проблем поступает на работу Apple Music.
Пользователи жалуются, что не могут зайти в приложение, прослушать потоковые аудио, а также испытывают проблемы с авторизацией.
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