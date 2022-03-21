Несколько сервисов Apple перестали работать по всему миру

Неполадки фиксируют в США, а также России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландах. Сбои происходят в сервисах Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Но больше всего проблем поступает на работу Apple Music.

Пользователи жалуются, что не могут зайти в приложение, прослушать потоковые аудио, а также испытывают проблемы с авторизацией.