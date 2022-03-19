Стало известно, какие меры поддержки телеком-отрасли утвердило правительство

Меры подготовило Минцифры вместе с участниками рынка. В частности, речь идет о приостановке на год исполнения «закона Яровой» по увеличению емкости хранения информации на 15 процентов и обязанности хранить видеотрафик. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на данные МТС за 2020 год, расходы оператора на исполнение закона с 2018 по 2023 год оценивались в 50 млрд рублей.

Еще одна предложенная мера — введение механизма справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен. Благодаря этому операторы связи смогут повышать тарифы пропорционально инфляции, снизив при этом риски претензий антимонопольных органов.

Кроме того, до конца 2024 года операторам установят ставку по налогу на прибыль в 3% вместо 20% и позволят брать кредиты, ставка которых не будет превышать 3%.