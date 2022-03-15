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СМИ: «Яндекс» планирует продать сервисы «Новости» и «Дзен». Покупателем может стать группа VK

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Компания «Яндекс» планирует продать свои медиасервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. IT-гигант решил сосредоточиться на развитии технологий и городских сервисов.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — объяснил решение один из собеседников издания.

Также сообщается, что сейчас проходят переговоры с несколькими потенциальными покупателями. Одним из главных претендентов считается группа VK. Источники рассказывают, что идея продажи «Новостей» и «Дзена» появилась у компании около пяти лет назад, а прошлой осенью вернулись к обсуждению этого вопроса.

Представители VK пока никак не комментировали эту информацию. А глава пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский ответил, что компания «не комментирует слухи».

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