СМИ: «Яндекс» планирует продать сервисы «Новости» и «Дзен». Покупателем может стать группа VK

«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — объяснил решение один из собеседников издания.

Также сообщается, что сейчас проходят переговоры с несколькими потенциальными покупателями. Одним из главных претендентов считается группа VK. Источники рассказывают, что идея продажи «Новостей» и «Дзена» появилась у компании около пяти лет назад, а прошлой осенью вернулись к обсуждению этого вопроса.

Представители VK пока никак не комментировали эту информацию. А глава пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский ответил, что компания «не комментирует слухи».