LINX отключила провайдеров РФ от точки обмена интернет-трафиком. Вот комментарии «Мегафона» и «Ростелекома»

«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов», — рассказали ТАСС в «Мегафоне».

В компании «Ростелеком» тоже считают, что трафик на LINX невелик,и его потеря не будет критичной.