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LINX отключила провайдеров РФ от точки обмена интернет-трафиком. Вот комментарии «Мегафона» и «Ростелекома»

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Международная точка обмена интернет-трафиком LINX приняла решение отключить свои сервисы для российских провайдеров. В «Мегафоне» и «Ростелекоме» заявили, что это не повлияет на качество связи.

hodim/Shutterstock

«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов», — рассказали ТАСС в «Мегафоне».

В компании «Ростелеком» тоже считают, что трафик на LINX невелик,и  его потеря не будет критичной. 

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