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YouTube отключил российских блогеров от монетизации: что дальше? Объясняют Ксения Собчак, Виктория Портфолио, Татьяна Рыбакова и другие

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Видеохостинг YouTube отменил возможность пользователям из России монетизировать свои ролики. Это значит, что российские блогеры на неопределенный срок перестали получить доход от рекламы, автоматически размещенной в их контенте. Насколько катастрофично решение Google для рынка блогинга и как оно скажется на доходах ифлюенсеров — отвечают герои «Собака.ru».

Ксения Собчак

Канал «Осторожно: Собчак»

2,97 млн подписчиков

«Как журналиста, у которого одна из двух основных площадок YouTube, меня очень волнует его доступность.

YouTubeне закрыли. Пока. Но накануне окончательно ограничили монетизацию — если раньше каналы могли зарабатывать хотя бы на Премиум и спонсорстве (когда зрители поддерживают канал, потому что разделяют позицию), то теперь — все. Зачем? Как это поможет остановить происходящее?

То есть по сути зачистку, которую еще не успел довести до конца РКН (иноагенты, экстремизм — в Беларуси вон Дудя уже считают создателем экстремистского контента — массовые закрытия и блокировки в России), решил частично взять на себя YouTube. Возможность у журналистов честно делать свою работу, освещать происходящее, платить своим сотрудникам, уже и не возможность вовсе. Те СМИ, которые больше не могут вещать через радио, печать, теперь не смогут зарабатывать и на этой площадке. Разве что пытаться организовать платные интеграции, что в нынешней экономической ситуации и рекламных бюджетах очень непросто.

У ООН тут несколько часов назад мелькнула светлая мысль (из-за проблем с экспортом вакцин от коронавируса из РФ). Мысль звучит так: «санкции не должны касаться гражданских лиц». Прочитайте еще раз это предложение. И еще».

Источник: @xenia_sobchak

Виктория Портфолио

Канал Victoria Portfolio

617 тыс. подписчиков

«Как работает монетизация? Блогер ставит рекламные флажки — то есть количество рекламных роликов, на которые будет прерываться видео. Я могу не поставить рекламу или поставить каждые 1,5 минуты, сделать ее с функцией пропуска или без. От этих факторов зависит доход: один и тот же канал принесет или огромную сумму или ничего не приносет. Плюс на монетизацию влияет возраст аудитории: чем она старше, тем больше стоит реклама.

Не сказала бы, что с отменой монетизации заработок стал меньше. Теперь рекламодатель выходит ко мне напрямую, а не через специальную рекламную платформу Google. Что еще важно: монетизацию отменили только за просмотры зрителей из России. Да, моя аудитория русскоговорящая, но смотрит-то она изо всех уголков мира! Следовательно частично монетизации продолжает работать.

Всегда знала, что нельзя держать яйца в одной корзине. Поэтому развивала аккаунты и в российских, и в китайских, и в американских соцсетях. Всем площадкам уделяла равное внимание, так как риски никто не отменял. Появились новые нюансы, поэтому блогерам нужно проявить гибкость и изучить другие платформы для творчества».

Антон Лядов

Канал «The Люди»

4,17 млн подписчиков

«Сколько зарабатывали блогеры на монетизации, которую отключил YouTube? Если коротко, то YouTube платил не столько за просмотры, сколько за показы рекламных «роллов» в ваших роликах. То есть появляется у вас на видосе какая-нибудь Ламода, вы ждёте 5 секунд, нажимаете «пропустить», а автор ролика получает за эту копейку. Чем больше длится ваш ролик, тем больше «роллов» вы можете вставить.

За миллион просмотров YouTube платил $1430. Это средняя, грубая цифра. Она бывала больше, бывала меньше — вплоть до того, что сокращалась до нуля на самых острых темах, которые YouTube не разрешал монетизировать в принципе.

Для сравнения авторы YouTube в США получали примерно в 4-5 раз больше. Цена за показ рекламы была связана, в том числе, с покупательской способностью страны.

Доходов от монетизации по старому курсу хватало на то, чтобы отбить часть денег за командировки, зарплаты операторам, продюсерам, режиссёрам монтажа и так далее. Полностью затраты монетизацией отбить было невозможно, поэтому заработок шёл с интеграций. Но многие блогеры не делали интеграций в принципе. Самый известный пример — BadComedian.

Таким образом, у блогеров за годы работы накапливался снежный ком роликов, которые даже в самые плохие времена приносили им хоть какие-то деньги.

Мое личное мнение: YouTube губит своим развитием голосов, хоть сколько-нибудь отличных от государственных.

Каналы крупных корпораций имели бюджеты от материнских компаний. Им было неважно, окупят ли они затраты производства или нет. А авторы независимых каналов окупали себя только за счёт рекламы. Более того: основная аудитория украинских блогеров получала основную монетизацию от пользователей в России, так как их физически больше и цена за просмотр рекламы в России была выше, чем в Украине.

Что означает отключение монетизации в перспективе: сокращение авторов. Но не тех, что связаны с крупными телеканалами. Отмирание self-made авторов. А также отмирание некоторых отраслей, как, например, мультипликация в YouTube. Я говорю не о гигантах, вроде Маши и Медведя, чьи основные заработки за границей, а о небольших студиях , которых в последние годы стало очень много, и они тоже окупались за счёт рекламы.

Крупные блогеры, вероятно, останутся. Как минимум, некоторые. Но делать контент будет гораздо труднее и дороже. Словом, как в «Москве слезам не верит» — будет одно сплошное телевидение».

Источник: The Люди. Лядов

Татьяна Рыбакова

Канал tanyarybakova

406 тыс. подписчиков

«Считаю, что такие меры YouTube — удар по людям, которые вкладывали усилия, создавали качественный контент, использовали площадку для привлечения трафика на другие важные проекты.

Последние годы для меня YouTube не был большим источником монетизации, я перешла на Instagram. Но и он теперь под ударом. Что вижу: перетекание людей на другие площадки. Например, ВКонтакте создает новые условия для блогеров. Некоторые крупные каналы-миллионники, которые часть команды содержали на монетизацию, перешли на донаты и просят у своей аудитории поддержки.

Буду задействовать другие площадки, к тому же последнее время YouTube приносил не так уже много: около $200. В основном рекламные интеграции приносили ощутимый доход в случае размещения сразу в нескольких соцсетях».

Надежда Стрелец

Канал «Надежда Стрелец»

479 тыс. подписчиков

«Мы, блогеры YouTube, больше не можем зарабатывать на монетизации контента. Для моих зрителей это мало что значит, а для меня очень болезненная история. Делать контент становится сложнее — лично я все расходы, связанные с его производством, несу сама. Google отключил монетизацию для всех российских блогеров».

Источник: Стрелец-Молодец

Илья Овчаренко

Продюсер Леонида Парфенова, канал Parfenon

1,08 млн подписчиков

«Санкции IT-гигантов против России — это борьба с людьми, которые делали в стране нечто прогрессивное, культурное и социально важное. Обычно жителю глубинки YouTube не так уж и нужен.

Конечно, монетизация — это не главный заработок для российского блогер. Это связано с разными ставками на Западе и у нас: к примеру, американец за миллион просмотров мог получить $12-14 000, а русский — $1500. Поэтому в России рынок блогинга построен на нативных интеграциях внутри роликов и работе напрямую с агентствами и брендами. На канале «Парфенон» монетизация приносила не больше 5% от общего дохода. Теперь общаемся с Яндексом, ВКонтакте, ищем новые точки развития».

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Теги:
Бизнес

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