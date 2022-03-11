YouTube отключил российских блогеров от монетизации: что дальше? Объясняют Ксения Собчак, Виктория Портфолио, Татьяна Рыбакова и другие

Видеохостинг YouTube отменил возможность пользователям из России монетизировать свои ролики. Это значит, что российские блогеры на неопределенный срок перестали получить доход от рекламы, автоматически размещенной в их контенте. Насколько катастрофично решение Google для рынка блогинга и как оно скажется на доходах ифлюенсеров — отвечают герои «Собака.ru».
«Как журналиста, у которого одна из двух основных площадок YouTube, меня очень волнует его доступность.
YouTubeне закрыли. Пока. Но накануне окончательно ограничили монетизацию — если раньше каналы могли зарабатывать хотя бы на Премиум и спонсорстве (когда зрители поддерживают канал, потому что разделяют позицию), то теперь — все. Зачем? Как это поможет остановить происходящее?
То есть по сути зачистку, которую еще не успел довести до конца РКН (иноагенты, экстремизм — в Беларуси вон Дудя уже считают создателем экстремистского контента — массовые закрытия и блокировки в России), решил частично взять на себя YouTube. Возможность у журналистов честно делать свою работу, освещать происходящее, платить своим сотрудникам, уже и не возможность вовсе. Те СМИ, которые больше не могут вещать через радио, печать, теперь не смогут зарабатывать и на этой площадке. Разве что пытаться организовать платные интеграции, что в нынешней экономической ситуации и рекламных бюджетах очень непросто.
У ООН тут несколько часов назад мелькнула светлая мысль (из-за проблем с экспортом вакцин от коронавируса из РФ). Мысль звучит так: «санкции не должны касаться гражданских лиц». Прочитайте еще раз это предложение. И еще».
Источник: @xenia_sobchak
«Как работает монетизация? Блогер ставит рекламные флажки — то есть количество рекламных роликов, на которые будет прерываться видео. Я могу не поставить рекламу или поставить каждые 1,5 минуты, сделать ее с функцией пропуска или без. От этих факторов зависит доход: один и тот же канал принесет или огромную сумму или ничего не приносет. Плюс на монетизацию влияет возраст аудитории: чем она старше, тем больше стоит реклама.
Не сказала бы, что с отменой монетизации заработок стал меньше. Теперь рекламодатель выходит ко мне напрямую, а не через специальную рекламную платформу Google. Что еще важно: монетизацию отменили только за просмотры зрителей из России. Да, моя аудитория русскоговорящая, но смотрит-то она изо всех уголков мира! Следовательно частично монетизации продолжает работать.
Всегда знала, что нельзя держать яйца в одной корзине. Поэтому развивала аккаунты и в российских, и в китайских, и в американских соцсетях. Всем площадкам уделяла равное внимание, так как риски никто не отменял. Появились новые нюансы, поэтому блогерам нужно проявить гибкость и изучить другие платформы для творчества».
«Сколько зарабатывали блогеры на монетизации, которую отключил YouTube? Если коротко, то YouTube платил не столько за просмотры, сколько за показы рекламных «роллов» в ваших роликах. То есть появляется у вас на видосе какая-нибудь Ламода, вы ждёте 5 секунд, нажимаете «пропустить», а автор ролика получает за эту копейку. Чем больше длится ваш ролик, тем больше «роллов» вы можете вставить.
За миллион просмотров YouTube платил $1430. Это средняя, грубая цифра. Она бывала больше, бывала меньше — вплоть до того, что сокращалась до нуля на самых острых темах, которые YouTube не разрешал монетизировать в принципе.
Для сравнения авторы YouTube в США получали примерно в 4-5 раз больше. Цена за показ рекламы была связана, в том числе, с покупательской способностью страны.
Доходов от монетизации по старому курсу хватало на то, чтобы отбить часть денег за командировки, зарплаты операторам, продюсерам, режиссёрам монтажа и так далее. Полностью затраты монетизацией отбить было невозможно, поэтому заработок шёл с интеграций. Но многие блогеры не делали интеграций в принципе. Самый известный пример — BadComedian.
Таким образом, у блогеров за годы работы накапливался снежный ком роликов, которые даже в самые плохие времена приносили им хоть какие-то деньги.
Мое личное мнение: YouTube губит своим развитием голосов, хоть сколько-нибудь отличных от государственных.
Каналы крупных корпораций имели бюджеты от материнских компаний. Им было неважно, окупят ли они затраты производства или нет. А авторы независимых каналов окупали себя только за счёт рекламы. Более того: основная аудитория украинских блогеров получала основную монетизацию от пользователей в России, так как их физически больше и цена за просмотр рекламы в России была выше, чем в Украине.
Что означает отключение монетизации в перспективе: сокращение авторов. Но не тех, что связаны с крупными телеканалами. Отмирание self-made авторов. А также отмирание некоторых отраслей, как, например, мультипликация в YouTube. Я говорю не о гигантах, вроде Маши и Медведя, чьи основные заработки за границей, а о небольших студиях , которых в последние годы стало очень много, и они тоже окупались за счёт рекламы.
Крупные блогеры, вероятно, останутся. Как минимум, некоторые. Но делать контент будет гораздо труднее и дороже. Словом, как в «Москве слезам не верит» — будет одно сплошное телевидение».
Источник: The Люди. Лядов
«Считаю, что такие меры YouTube — удар по людям, которые вкладывали усилия, создавали качественный контент, использовали площадку для привлечения трафика на другие важные проекты.
Последние годы для меня YouTube не был большим источником монетизации, я перешла на Instagram. Но и он теперь под ударом. Что вижу: перетекание людей на другие площадки. Например, ВКонтакте создает новые условия для блогеров. Некоторые крупные каналы-миллионники, которые часть команды содержали на монетизацию, перешли на донаты и просят у своей аудитории поддержки.
Буду задействовать другие площадки, к тому же последнее время YouTube приносил не так уже много: около $200. В основном рекламные интеграции приносили ощутимый доход в случае размещения сразу в нескольких соцсетях».
«Мы, блогеры YouTube, больше не можем зарабатывать на монетизации контента. Для моих зрителей это мало что значит, а для меня очень болезненная история. Делать контент становится сложнее — лично я все расходы, связанные с его производством, несу сама. Google отключил монетизацию для всех российских блогеров».
Источник: Стрелец-Молодец
Илья Овчаренко
Продюсер Леонида Парфенова, канал Parfenon
1,08 млн подписчиков
«Санкции IT-гигантов против России — это борьба с людьми, которые делали в стране нечто прогрессивное, культурное и социально важное. Обычно жителю глубинки YouTube не так уж и нужен.
Конечно, монетизация — это не главный заработок для российского блогер. Это связано с разными ставками на Западе и у нас: к примеру, американец за миллион просмотров мог получить $12-14 000, а русский — $1500. Поэтому в России рынок блогинга построен на нативных интеграциях внутри роликов и работе напрямую с агентствами и брендами. На канале «Парфенон» монетизация приносила не больше 5% от общего дохода. Теперь общаемся с Яндексом, ВКонтакте, ищем новые точки развития».
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