YouTube отключил российских блогеров от монетизации: что дальше? Объясняют Ксения Собчак, Виктория Портфолио, Татьяна Рыбакова и другие

«Сколько зарабатывали блогеры на монетизации, которую отключил YouTube? Если коротко, то YouTube платил не столько за просмотры, сколько за показы рекламных «роллов» в ваших роликах. То есть появляется у вас на видосе какая-нибудь Ламода, вы ждёте 5 секунд, нажимаете «пропустить», а автор ролика получает за эту копейку. Чем больше длится ваш ролик, тем больше «роллов» вы можете вставить.

За миллион просмотров YouTube платил $1430. Это средняя, грубая цифра. Она бывала больше, бывала меньше — вплоть до того, что сокращалась до нуля на самых острых темах, которые YouTube не разрешал монетизировать в принципе.

Для сравнения авторы YouTube в США получали примерно в 4-5 раз больше. Цена за показ рекламы была связана, в том числе, с покупательской способностью страны.

Доходов от монетизации по старому курсу хватало на то, чтобы отбить часть денег за командировки, зарплаты операторам, продюсерам, режиссёрам монтажа и так далее. Полностью затраты монетизацией отбить было невозможно, поэтому заработок шёл с интеграций. Но многие блогеры не делали интеграций в принципе. Самый известный пример — BadComedian.

Таким образом, у блогеров за годы работы накапливался снежный ком роликов, которые даже в самые плохие времена приносили им хоть какие-то деньги.

Мое личное мнение: YouTube губит своим развитием голосов, хоть сколько-нибудь отличных от государственных.

Каналы крупных корпораций имели бюджеты от материнских компаний. Им было неважно, окупят ли они затраты производства или нет. А авторы независимых каналов окупали себя только за счёт рекламы. Более того: основная аудитория украинских блогеров получала основную монетизацию от пользователей в России, так как их физически больше и цена за просмотр рекламы в России была выше, чем в Украине.

Что означает отключение монетизации в перспективе: сокращение авторов. Но не тех, что связаны с крупными телеканалами. Отмирание self-made авторов. А также отмирание некоторых отраслей, как, например, мультипликация в YouTube. Я говорю не о гигантах, вроде Маши и Медведя, чьи основные заработки за границей, а о небольших студиях , которых в последние годы стало очень много, и они тоже окупались за счёт рекламы.

Крупные блогеры, вероятно, останутся. Как минимум, некоторые. Но делать контент будет гораздо труднее и дороже. Словом, как в «Москве слезам не верит» — будет одно сплошное телевидение».

Источник: The Люди. Лядов