18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Минцифры РФ прокомментировало слухи об отключении России от мирового интернета

Поделиться:

В Минцифры РФ отрицают информацию о планах России по отключению от мирового интернета. Об этом сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

Shutterstock

По данным пресс-службы, на российские сайты «непрерывно ведутся кибератаки из-за границы». Несмотря на то, что ведомство готовится к разным сценариям для обеспечения доступности российских ресурсов, отключать интернет изнутри в России не собираются.

Также Минцифры направило письмо в госорганы, в котором содержатся рекомендации по кибергигиене. Они должны помочь «более эффективно организовать работу по защите ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: