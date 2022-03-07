Минцифры РФ прокомментировало слухи об отключении России от мирового интернета

По данным пресс-службы, на российские сайты «непрерывно ведутся кибератаки из-за границы». Несмотря на то, что ведомство готовится к разным сценариям для обеспечения доступности российских ресурсов, отключать интернет изнутри в России не собираются.

Также Минцифры направило письмо в госорганы, в котором содержатся рекомендации по кибергигиене. Они должны помочь «более эффективно организовать работу по защите ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами».