Бот «My status is OK» позволяет узнать о состоянии близких. Раз в час — пользователь может самостоятельно выбрать интервал — необходимо нажимать на кнопку «Все хорошо!». Близкие смогут убедиться в сохранности человека в любой момент, запросив статус в диалоге. Для того, чтобы близкие могли видеть статус, необходимо прислать их Telegram-контакты в чат.

«Идея сервиса, который запрашивает статус о состоянии человека раз в какой-то интервал, сохраняет его, а близкие могут его посмотреть, была у меня давно. Проект основан на противоречивых чувствах человека — быть осведомленным о том, в порядке ли его друг или родственник, и страха быть назойливым. Изначально бот должен был быть ориентирован на родителей подростков, но я ее все откладывал. А тут случилось то, что случилось, и я понял, что бот будет очень актуален», — рассказал «Таким делам» Бакаидов.