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Instagram начал скрывать подписки пользователей и призвал закрыть аккаунты

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Instagram усиливает безопасность соцсети. Пользователям из России начали скрывать список подписок и подписчиков, также им посоветовали закрыть свои аккаунты.

Primakov / Shutterstock.com

28 февраля в Instagram начал показывать сообщение с советами по безопасности аккаунта. «Если вы сделаете аккаунт закрытым, ваши публикации и истории будут видеть только ваши подписчики», — говорилось в тексте сообщения.

С сегодняшнего дня, 4 марта. Instagram начал скрывать подписки пользователей. «Чтобы защитить вас и других людей в вашем регионе, мы временно скрыли списки подписок и подписчиков в личных аккаунтах. Только вы можете видеть, как вы следуете и кто следует за вами», — говорится в предупреждении соцсети.

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