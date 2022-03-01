Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram, Facebook и TikTok

По данным сервиса Downdetector, к 10:00 масштабные сбои фиксируются в каждой из соцсетей. Чаще всего пользователи Instagram сталкиваются с проблемами при работе приложения (55%), подключения сервера (37%), а также выгрузки (8%). Пользователи Facebook в течение суток сообщают о сбоях в работе веб-сайта (65%), приложения (24%), а также о невозможности авторизироваться (11%). У TikTok ситуация аналогична Instagram.