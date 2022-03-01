Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram, Facebook и TikTok

Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram, Facebook и TikTok. В большинстве случаев не работает приложение или не загружается сайт.
По данным сервиса Downdetector, к 10:00 масштабные сбои фиксируются в каждой из соцсетей. Чаще всего пользователи Instagram сталкиваются с проблемами при работе приложения (55%), подключения сервера (37%), а также выгрузки (8%). Пользователи Facebook в течение суток сообщают о сбоях в работе веб-сайта (65%), приложения (24%), а также о невозможности авторизироваться (11%). У TikTok ситуация аналогична Instagram.
Напомним, 25 февраля Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook из-за блокировки аккаунтов четырех российских СМИ. В ведомстве обвиняют соцсеть в «причастности к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». Компания Meta отказалась исполнять требования ведомства и снимать ограничения с аккаунтов.
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