Хакеры взломали сайты ТАСС, «Коммерсанта», Forbes и других российских изданий

Хакеры взломали сайты ТАСС, «Коммерсанта», «Известий», РБК, «Фонтанки», «Игромания», Forbes. У этих изданий при входе на сайты появлялась плашка с призывом к миру. Страницы Buro 24/7, Znak.com, E1, РБК работали со сбоями, но уже восстановили работу. До сих пор наблюдаются сбои у «Мела», Право.ру, Peopletalk.

При попытке зайти на главные страницы СМИ появляется плашка с призывом остановить конфликт в Украине: «Нас изолировали от всего мира, перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы будем жить как в Северной Кореи. Для чего это нам?» — говорится в тексте сообщения.