Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России. А потом передумал — после многочисленных обращений пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о возможном частичном или полном ограничении работы Telegram-каналов в России и Украине. Как он написал в своем блоге, они все чаще становятся «источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями».
Дуров призвал пользователей этих стран с сомнением относиться к сведениям, которые распространяют в Telegram во время кризиса на Украине. «Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — отметил он.
Создатель Telegram предупредил, что с случае эскалации ситуации рассмотрит возможность «частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта».
UPD: Позднее Дуров решил не принимать подобные меры — из-за многочисленных обращений пользователей с просьбой не отключать telegram-каналы на время конфликта, которые стали для них единственным источником информации.
«Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период», — написал он.
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