18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России. А потом передумал — после многочисленных обращений пользователей

Поделиться:

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о возможном частичном или полном ограничении работы Telegram-каналов в России и Украине. Как он написал в своем блоге, они все чаще становятся «источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями».

Дуров призвал пользователей этих стран с сомнением относиться к сведениям, которые распространяют в Telegram во время кризиса на Украине. «Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — отметил он.

Создатель Telegram предупредил, что с случае эскалации ситуации рассмотрит возможность «частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта».

UPD: Позднее Дуров решил не принимать подобные меры — из-за многочисленных обращений пользователей с просьбой не отключать telegram-каналы на время конфликта, которые стали для них единственным источником информации.

«Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период», — написал он.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: