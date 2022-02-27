Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России. А потом передумал — после многочисленных обращений пользователей

UPD: Позднее Дуров решил не принимать подобные меры — из-за многочисленных обращений пользователей с просьбой не отключать telegram-каналы на время конфликта, которые стали для них единственным источником информации.

«Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период», — написал он.