Статистика дня: каждая десятая атака сталкинга и шпионажа в мире направлена на россиян с Android

Исследование международного разработчика антивирусного программного обеспечения ESET затрагивает период с сентября по декабрь 2021 года и посвящено динамике распространения в мире шпионских программ. Результаты показывают, что активность такого ПО выросла более чем на 20%, а каждая десятая атака была направлена на пользователей Android из России.

По словам исследователя угроз ESET Лукаса Стефанко, которые приводит «Коммерсантъ», нежелательное программное обеспечение для слежки в большинстве случаев распространяется злоумышленниками через «клоны» легальных приложений, загруженных из неофициальных магазинов. Также сталкерское ПО нередко устанавливают сами пользователи — чтобы отследить устройство в случае кражи или потери.

Как подтверждает директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский, шпионское ПО сильнее всего распространено среди пользователей Android. Злоумышленникам выгодно разрабатывать вредоносный софт под эту операционную систему из-за ее широкого использования. В 2021 году доля Android-смартфонов в общих продажах устройств составила 84,5% в штуках.