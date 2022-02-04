Видео дня: альпака прокатилась в московском метро

В Сети появилось видео, на котором пушистая альпака гуляет по вагону московской подземки и обнюхивает людей. Некоторые пассажиры даже успевают погладить животное. Копытное, по некоторым данным, встречали на кольцевой линии. Рядом с ней находилось несколько сопровождающих.

Вскоре в пресс-службе департамента транспорта столицы заявили, что животное могло попасть в метро из-за того, что одна из сотрудниц службы безопасности метрополитена пожалела его и пропустила внутрь. Однако по правилам это делать запрещено.

«Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя — если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов», — сказали в ведомстве.

Там посоветовали провозить животных только в переноске или клетке. Багажа не должна превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты.