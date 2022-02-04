18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Видео дня: альпака прокатилась в московском метро

Поделиться:

В московском метрополитене была замечена пушистая альпака. Она прохаживалась по вагону и получала восторженные комплименты и поглаживания от пассажиров. Правда в департаменте транспорта столицы это не очень понравилось.

В Сети появилось видео, на котором пушистая альпака гуляет по вагону московской подземки и обнюхивает людей. Некоторые пассажиры даже успевают погладить животное. Копытное, по некоторым данным, встречали на кольцевой линии. Рядом с ней находилось несколько сопровождающих.

Вскоре в пресс-службе департамента транспорта столицы заявили, что животное могло попасть в метро из-за того, что одна из сотрудниц службы безопасности метрополитена пожалела его и пропустила внутрь. Однако по правилам это делать запрещено.

«Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя — если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов», — сказали в ведомстве.

Там посоветовали провозить животных только в переноске или клетке. Багажа не должна превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: