Израиль упростил правила въезда в страну для вакцинированных «Спутником V» и «Спутником Лайт»

До сегодняшнего дня вакцинированные «Спутником V» или бустером «Спутник Лайт» российские туристы должны были по прибытии в Израиль, прямо в аэропорту сдать серологический тест на антитела к коронавирусу. Теперь этот анализ можно сделать перед поездкой в Израиль — еще в России.

«Перед поездкой турист должен заполнить декларацию на сайте Минздрава Израиля за 48 часов до вылета. Тест надо пройти ближе к заполнению этой декларации», — приводит «Интерфакс-Туризм» слова директора департамента Минтуризма Израиля в России и СНГ Владимира Шкляра.

Лаборатории, где можно сдать экспресс-тест, можно посмотреть на сайте Минздрава Израиля.Кроме того, всем туристам перед поездкой нужно сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до вылета.

Напомним, Израиль открыл границы для полностью привитых от коронавируса туристов в ноябре 2021 года. Вакцинированные российским препаратом «Спутник V» путешественники смогли въезжать на территорию страны с января 2022-го. С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации — не более 180 дней. Если турист привит бустерной дозой вакцины, ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней.