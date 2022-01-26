По данным Telegram-канала «Утечки информации», выставленные на продажу данные обезличены. В базе содержатся первые буквы фамилии, имени и отчества на русском и английском языках, дата рождения, уникальный номер регистровой записи пациента, первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта, название вакцины на русском и английском языках, а также QR-код в формате PNG, закодированный в Base64 и срок его действия.

В предоставленном образце базы содержатся 10 тысяч строк, но продавец утверждает: в полной версии их 48 миллионов. Выборочная проверка показала, что QR-коды действительные, ведут на сайт Госуслуг, а данные в образце полностью совпадают с тем, что указано на официальной странице проверки QR-кодов. За данные просят «нереальные 100 тысяч долларов».

Минцифры начало проверку сообщений об утечке данных из приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус». Как пишет «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу министерства, «угроз для безопасности личных данных пользователей приложения нет».

В «Ростелекоме» выставленную на продажу базу сертификатов о вакцинации назвали недействительной. «Результаты внутренней проверки показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения. После сообщений об утечке информации была проведена выборочная проверка QR-кодов и подтверждена их неработоспособность», — приводит Znak.ru заявление компании.