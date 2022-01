Ролик на YouTube впервые в истории платформы собрал более 10 миллиардов просмотров

Ролик выложили в июне 2016 года. В ноябре 2020 года он уже стал самым просматриваемым видео на платформе, а в 2021 году был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное видео на сервисе.

Под клипом оставили более 32 миллионов «лайков». На эту песню есть более 100 вариаций на 11 различных языках. Ее создал образовательный бренд Pinkfong южнокорейской компании SmartStudy.

На второй строчке по просмотрам на YouTube остаются Despacito Луиса Фонси, на третьей — детская песня Johny Johny Yes Papa, на четвертой — Shape of You Эда Ширана.