Что посмотреть на YouTube для поднятия новогоднего настроения? 15 свежих видео — от Ксении Собчак до Луки Гуаданьино

Вот-вот наступит 2022 год. До праздника осталось совсем немного. Но что делать, если подходящее настроение так и не появилось? Редакция «Собака.ru» собрала 15 новогодних видео на YouTube — от Ксении Собчак и ее приключений на корпоративах до целого фильма режиссера Луки Гуаданьино.