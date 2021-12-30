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Что посмотреть на YouTube для поднятия новогоднего настроения? 15 свежих видео — от Ксении Собчак до Луки Гуаданьино

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Вот-вот наступит 2022 год. До праздника осталось совсем немного. Но что делать, если подходящее настроение так и не появилось? Редакция «Собака.ru» собрала 15 новогодних видео на YouTube — от Ксении Собчак и ее приключений на корпоративах до целого фильма режиссера Луки Гуаданьино.

Фильм «O Night Divine» режиссера Луки Гуаданьино

Короткометражный фильм «Холодно» от «Гоголь-центра», снятый Аександром Горчилиным

Новогоднее видео Vogue с Александром Гудковым, Иваном Дорном, Ириной Горбачевой, Аней Чиповской, Светой Устиновой, Ромой Уваровым

Еще одно праздничное видео Vogue c Верой Брежневой в главной роли

Необыкновенные приключения Ксении Собчак на корпоративах в России

«Очень странный год» или 10 часов с Сергеем Дружко

Новогодняя сказка «Обмен желаниями» от Насти Ивлеевой и Лолиты

«Незвездные флюиды» от Иды Галич, Ивана Бакаидова и «Подписных изданий» в Петербурге

Праздничное видео TOUS с Елизоветой Боярской

Новогодняя видео-зарисовка Swarovski

Выступление Кейт Миддлтон и Том Уокера на трансляции службы Royal Carols: Together at Christmas 2021

Муся Тотибадзе исполняет «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» в аранжировке Евгения Горбунова из группы «Интурист»

Клип группы «Хлеб» на песню «Новогодняя»

Бузова, Милохин, Киркоров и другие спасают Новый год в фильме для Cosmo

Илья Найшуллер и Александр Паль доказывают, что смотрели «Один дома», «Фарго» и Кубрика

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