Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика в России

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России: за год объем мобильного интернет-трафика вырос более чем в два раза. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» на основе анализа больших данных, результаты исследования есть в распоряжении редакции «Собака.ru». За год совокупный объем трафика в мессенджерах вырос на 87%. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и звонков.

«Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашской Республике. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67%», — рассказали в пресс-службе компании.

Первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 48%, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram при этом вырос на 26% — на него приходится 44% трафика. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 мессенджер Павла Дурова может стать лидером рейтинга в России. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента. Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber c долей 6%. В прошлом году на него приходилось 11% трафика.