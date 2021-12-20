Роскомнадзор предложил использовать нейросеть для поиска запрещенного контента в видеоиграх

Как рассказал руководитель Научно-технического центра ГРЧЦ Александр Федотов, искусственный интеллект будет искать в сюжетах игр детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков. Также новые технологии позволят мониторить игры быстрее, чем это делал бы человек.

Отмечается, что заключения ИИ будут носить рекомендательный характер. Окончательное решение по каждому нарушению будет принимать эксперт на основе всех доказательств. В Роскомнадзоре хотят, чтобы алгоритмы находились под контролем человека, а использование нейросети не приводило к нарушению прав и свобод граждан.

Напомним, в Минэкономразвития и Минцифры поступил законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Его подготовил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Рассказываем, какие сферы жизни будет регулировать этот документ.