Юрий Дудь выпустил интервью с петербургским художником и создателем «Масяни» Олегом Куваевым

Часть интервью проходила в Амстердаме. По признанию Куваева, в этом городе он не чувствует напряжения и может оставаться самим собой, а в родном Петербурге ему приходится играть роль «мрачного депрессивного типа».

«Ты живешь довольно депрессивной и мрачной жизнью, но, чтобы спастись, чисто физически, медицински, тебе необходим подспудный саркастический оптимизм. Только он тебя спасет, иначе ты начнешь расчленять, что сейчас и происходит», — сказал Куваев.

Также художник рассказал Дудю про переезд в Израиль к своей будущей жене, с которой он долгое время переписывался в ICQ. А еще журналист расспросил Куваева про цензуру и свободу творчества в интернете. Автор «Масяни» считает, что если к художнику придут со списком того, «что нельзя рисовать», то он «ничего не будет рисовать после такого».

«Художник может делать, что ему угодно вообще. Это же художник. Он не делает ничего плохого, он занимается творчеством. Поэтому в принципе художник имеет право делать всё, что ему угодно в своей области», — заявил автор.

Помимо мультипликатора, Дудь поговорил с Леонидом Парфеновым. Журналист поделился, почему показал «Масяню» в эфире программы «Намедни» и в чем, по его мнению, кроется секрет популярности мультика.