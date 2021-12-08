Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана. Включить защиту от копирования и пересылки можно в профиле чата, нажав на пункт «Тип группы/канала» и выбрав опцию «Запретить копирование».

Также обновление позволяет удалить историю сообщений в том или ином личном чате за конкретный день или промежуток времени. Удаление сообщений за определенные дни доступно только в личных чатах, однако в любом чате можно настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.

Кроме того, Telegram разрешил отправлять анонимные комментарии в публичных группах. Чтобы избежать нежелательного внимания к личной учетной записи, теперь можно отправлять сообщения от лица одного из своих каналов. Чтобы выбрать канал, нужно нажать на изображение слева от поля ввода.

Что еще?