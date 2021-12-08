В новой версии Telegram появились инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования. Теперь пользователи при желании могут запрещать другим сохранять фото или делать скриншоты своих постов.
Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана. Включить защиту от копирования и пересылки можно в профиле чата, нажав на пункт «Тип группы/канала» и выбрав опцию «Запретить копирование».
Также обновление позволяет удалить историю сообщений в том или ином личном чате за конкретный день или промежуток времени. Удаление сообщений за определенные дни доступно только в личных чатах, однако в любом чате можно настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.
Кроме того, Telegram разрешил отправлять анонимные комментарии в публичных группах. Чтобы избежать нежелательного внимания к личной учетной записи, теперь можно отправлять сообщения от лица одного из своих каналов. Чтобы выбрать канал, нужно нажать на изображение слева от поля ввода.
Что еще?
- На некоторых устройствах теперь возможен быстрый вход без СМС — при помощи ввода последних цифр номера, с которого поступил звонок от Telegram.
- Новые способы ответов на заявки в группы. Администраторы-боты получили возможность написать пользователям, которые не писали боту первыми, но подали заявку в чат, где бот является администратором.
- Появились новые глобальные цветовые темы. У каждой из тем есть дневная и ночная версии, используются цветные градиенты для блоков сообщений и анимированные фоны с уникальными узорами.
- Для устройств с iOS 13 и выше теперь поддерживается распознавание англоязычного текста на полученных или отправленных фотографиях.
- В подписях к медиа теперь поддерживается любое форматирование: жирный и курсивный текст, текстовые ссылки и все остальные возможности, ранее доступные для текстов обычных сообщений.
- Профили пользователей, групп и каналов на iOS были обновлены в соответствии со стандартами iOS 15.
- Пользоваться Telegram теперь можно со всех своих устройств одновременно. Управление активными сеансами осуществляется через меню «Устройства» в настройках.
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