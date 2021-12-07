Петербуржцы чаще всех в России совершают онлайн-покупки

Петербуржцы выбирают онлайн-покупки за возможности сравнить цены и найти более выгодные предложения (51,8%), также их привлекают более низкие в сравнении с офлайн–магазинами цены (50,5%). Фактор цены играет для горожан даже большую значимость, чем в среднем по России (46,7%). Об этом говорят результаты исследования «Яндекс.Маркета» и GfK Rus.

Самые привлекательные акции для покупателей из Петербурга — бесплатная доставка (53,1%) и скидки (39,8%). Также 35,9% горожан предпочитают скидки и купоны по промокоду — это почти на 6% больше, чем в среднем по России.

«Сегодня мы видим устойчивую тенденцию к росту объемов интернет-торговли в регионах: там есть покупательский спрос, активно развиваются сервисы, немаловажный фактор — акселерация бизнеса при поддержке местных властей. Петербург по активности покупателей в e-commerce среди всех регионов России стабильно входит в тройку лидеров, уступая лишь Москве и Московской области», — приводит «Деловой Петербург» слова президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова.