Twitter начнет удалять фотографии и видео, опубликованные без согласия людей на них

Обновляя политику, Twitter хочет остановить нарушения неприкосновенности частной жизни на площадке и защитить пользователей от нападок. Посты, к которым прикреплены фото и видео, изображающие других людей без их ведома, соцсеть будет удалять — для этого достаточно отправить жалобу. Опротестовать удаление можно после получения согласия на публикацию от того, кто запечатлен на фото и видеоматериале.

Новые правила не распространяются на общественных и политических деятелях, на фото или видео с массовых мероприятий и к твитам, которые «защищают общественные интересы и служат обсуждению проблем». Например, в случае, если пользователь Twitter распространяет материалы с целью помочь тому, кто попал в кризисную ситуацию.

«Мы признаем, что есть случаи, когда владельцы учетных записей могут делиться изображениями или видео с частными лицами, чтобы помочь кому-то, кто попал в кризисную ситуацию — например, после насильственного события или как часть заслуживающего внимания события из-за общественного интереса. Мы всегда будем пытаться оценить контекст, в котором распространяется контент, и в таких случаях мы можем оставить фото или видео», — отмечается в блоге соцсети.