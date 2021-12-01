Twitter начнет удалять фотографии и видео, опубликованные без согласия людей на них

Twitter обновил политику в отношении частной информации. Теперь пользователям запрещено публиковать фото или видео, изображающие людей без их разрешения. Такие посты соцсеть будет удалять.
Обновляя политику, Twitter хочет остановить нарушения неприкосновенности частной жизни на площадке и защитить пользователей от нападок. Посты, к которым прикреплены фото и видео, изображающие других людей без их ведома, соцсеть будет удалять — для этого достаточно отправить жалобу. Опротестовать удаление можно после получения согласия на публикацию от того, кто запечатлен на фото и видеоматериале.
Новые правила не распространяются на общественных и политических деятелях, на фото или видео с массовых мероприятий и к твитам, которые «защищают общественные интересы и служат обсуждению проблем». Например, в случае, если пользователь Twitter распространяет материалы с целью помочь тому, кто попал в кризисную ситуацию.
«Мы признаем, что есть случаи, когда владельцы учетных записей могут делиться изображениями или видео с частными лицами, чтобы помочь кому-то, кто попал в кризисную ситуацию — например, после насильственного события или как часть заслуживающего внимания события из-за общественного интереса. Мы всегда будем пытаться оценить контекст, в котором распространяется контент, и в таких случаях мы можем оставить фото или видео», — отмечается в блоге соцсети.
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