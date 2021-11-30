О том, что ФБР и другие спецслужбы имеют доступ к данным пользователей платформ и мессенджеров, пишет Rolling Stone. Журналисты издания опубликовали оказавшийся в их распоряжении документ «Законный доступ», в котором описывается порядок получения правоохранительными органами личных данных пользователей WhatsApp, Facebook и iMessage. Как утверждают журналисты, для этого спецслужбам необходимо получить соответствующий ордер.

Как пишет Telegram-канал Roskomsvoboda, содержание сообщений WhatsApp можно получить, если у пользователя iPhone и его архив отгружается в iCloud. iMessage дает ограниченный доступ к сообщениям — например, Apple может предоставить ключи для расшифровки. Viber предоставляет номер телефона и IP-адрес на момент регистрации, а также может передать метаданные. «При этом Apple, в отличие от WhatsApp, не предоставляет pen register — это когда ФБР почти в реальном времени получает новую информацию о действиях пользователя в аккаунте», — добавляют авторы сообщения.

Telegram, в свою очередь, содержания сообщений не предоставляет и информацию по решению суда не выдает. Мессенджер Павла Дурова может обнародовать лишь IP-адрес и номер телефона — и только по расследованиям подтвержденных случаев терроризма. Еще один достаточно скрытный мессенджер — Signal. Он не предоставляет содержания сообщений, но может поделиться датой регистрации аккаунта и информацией о том, когда пользователей в последний раз был онлайн.