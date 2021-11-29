Тендер стоимостью 36 миллионов рублей на разработку нейросети появился на портале Госзакупок, исполнитель будет выбран сегодня, 29 ноября. Выполнить работы он должен до 1 сентября 2024 года. Как отмечается в документации к тендеру, распространение технологий, использующих цифровые следы для анализа личности, «открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения без осуществления психологического тестирования, требующего его добровольного согласия».

Нейросеть планируется использовать для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения, а также «распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирование их профессионального развития». «Такие проекты могут помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности», — приводит «Коммерсантъ» заявление Аналитического центра при правительстве России, который выделил грант на разработку.

Эксперты отмечают, что подобная массовая психодиагностика профилей россиян в социальных сетях может противоречить действующему законодательству. Они ссылаются на принятие в конце 2020 года поправки к закону о персональных данных, согласно которым опубликованные гражданами данные могут использоваться для какого-либо анализа только с их согласия. «Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым. Однако получается, что некий ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам «оценки личности», проводить «психологическую диагностику», цели которой непонятны», — отмечает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.