18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Дуров удалил из Telegram анимированные баклажан и персик. Пользователи увидели в них сексуализацию

Павел Дуров отключил неоднозначную анимацию эмодзи баклажана и персика по требованию Apple. Об этом заявил сам основатель мессенджера.

Kolonko/ Shutterstock

На странную анимацию стикера баклажана пользователи обратили внимание в середине ноября. При нажатии на него, баклажан «эякулирует» семенами и пачкает экран собеседника при этом. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях и стало поводом для шуток и мемов. Вопросы вызывал и эмодзи персика, которого шлепала рука при нажатии.

Обе эти анимации убрали в Telegram. По словам Дурова, компания Apple «потребовала от Telegram удалить разбрасывающий семена баклажан». Он также опубликовал опрос для пользователей, где предлагает выбрать «удаление фонтанирующего баклажана» или «полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple». Большинство проголосовали за второй вариант.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: