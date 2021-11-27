Дуров удалил из Telegram анимированные баклажан и персик. Пользователи увидели в них сексуализацию

Павел Дуров отключил неоднозначную анимацию эмодзи баклажана и персика по требованию Apple. Об этом заявил сам основатель мессенджера.
На странную анимацию стикера баклажана пользователи обратили внимание в середине ноября. При нажатии на него, баклажан «эякулирует» семенами и пачкает экран собеседника при этом. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях и стало поводом для шуток и мемов. Вопросы вызывал и эмодзи персика, которого шлепала рука при нажатии.
Обе эти анимации убрали в Telegram. По словам Дурова, компания Apple «потребовала от Telegram удалить разбрасывающий семена баклажан». Он также опубликовал опрос для пользователей, где предлагает выбрать «удаление фонтанирующего баклажана» или «полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple». Большинство проголосовали за второй вариант.
Я извиняюсь, но почему баклажан в телеграме при нажатии делает ЭТО? Я хочу посмотреть в глаза тем, кто это рисовал pic.twitter.com/MPraWE7Ic1— Гиперпрꙮстранство с комочками осеннего блюза (@Deadly_Laser) November 15, 2021
коллеги здравствуйте кто может сделать чтобы у нас баклажан кончал? добавил задачку в notion pic.twitter.com/pQAThbPZ9h— паша. (@cptnsir) November 16, 2021
Весь мир:— Найс Ту Митя (@nicetomitya) November 16, 2021
Хватит сексуализировать баклажан и персик!
Telegram: pic.twitter.com/OKQQ3efei0
Что лучше?— Constant1ne (@mrConstant1ne) November 16, 2021
- кончающий баклажан
- полное прекращение работы телеграм в России
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