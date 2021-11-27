Дуров удалил из Telegram анимированные баклажан и персик. Пользователи увидели в них сексуализацию

На странную анимацию стикера баклажана пользователи обратили внимание в середине ноября. При нажатии на него, баклажан «эякулирует» семенами и пачкает экран собеседника при этом. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях и стало поводом для шуток и мемов. Вопросы вызывал и эмодзи персика, которого шлепала рука при нажатии.

Обе эти анимации убрали в Telegram. По словам Дурова, компания Apple «потребовала от Telegram удалить разбрасывающий семена баклажан». Он также опубликовал опрос для пользователей, где предлагает выбрать «удаление фонтанирующего баклажана» или «полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple». Большинство проголосовали за второй вариант.