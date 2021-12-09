Завоевать доверие за 15 секунд. Телеведущий и медиатренер — о том, как научиться снимать сторис и зарабатывать на них

Больше половины потенциальных клиентов, заходя в Instagram компании или знаменитости, смотрят только сторис. Во всяком случае в этом убежден ведущий телеканала «Пятница», блогер и медиатренер Руслан Фаршатов. В издательстве «Бомбора» выходит его книга «Миллион за 15 секунд», где он делится советами о том, почему важно снимать короткие видео, как они помогают продажам и как найти себя в блогосфере. Публикуем отрывки из текста.
Почему блогеру важно снимать сторис
Слышали фразу: «Люди покупают у людей»? Забудьте! Это устаревший маркетинговый бред. Люди покупают не просто у людей, они покупают у людей, которым доверяют. У людей, которых видят в реальном времени. Чьи жизненные ценности совпадают с их жизненными ценностями. Чью жизнь могут наблюдать через живые сторис в Инстаграме — не картинки или репосты чьих-то публикаций, а видео с их непосредственным участием.
Сегодня по-настоящему доверительные отношения с клиентами и подписчиками можно завязать только через видео. Потому что:
• 60% ваших клиентов в Инстаграме смотрят только сторис
• 85% — заходя на страницу впервые, сначала смотрят сторис и только потом все остальное.
• 95% продаж в Инстаграме происходит именно через сторис.
Как перестать бояться камеры
За десять лет работы медиатренером я перебрал, наверное, сотни упражнений. Замерял их эффективность, придумывал хитрые схемы, но в итоге самое простое оказалось самым действенным. Я назвал упражнение сторис-стероидом, и оно занимает 2 минуты в день. Да, всего 2 минуты.
Готовы ли вы инвестировать 120 секунд в день в принятие себя в кадре, чтобы камера полюбила вас, а вы полюбили камеру, свою внешность и свой голос? Если делать это упражнение хотя бы семь дней подряд, то можно получить бомбический результат — вы будете звучать и выглядеть по-настоящему уверенно! Готовы? Погнали!
Включаем основную камеру смартфона и ставим его перед собой. Внимание, основная камера находится с обратной стороны от экрана, не путаем с фронтальной. Это важно: вы не должны видеть себя на экране. Глядя на камеру, записываем минутный рассказ о прошедшем дне во всех красках. Важно, чтобы в кадр попадало все: мимика, жесты, телодвижения, чтобы был хороший звук и хороший свет. Понятно, что ровно 60 секунд вы отсчитать не сможете, так что делайте это интуитивно, по ощущениям. Записав видео, просмотрите его без остановок, не акцентируя внимание на ошибках. Просто смотрите.
Ингредиенты хороших сторис
Искренность
Ваша задача во время съемки сторис — быть искренними со своими зрителями. Если вам страшно, больно, обидно, неловко, радостно, завидно, стыдно — скажите об этом! Постепенно оголяя душу, вы поймете, что это не страшно. Да, это делает вас прозрачным и более уязвимым, но сильный человек — как раз тот, кто не боится показывать чувства.
Показывать, а не показушничать! Инстадивы и артисты грешат тем, что наигранно рыдают и пускают сопли перед камерой, но это никого не обманывает. Показывать искренние чувства тоже нужно учиться. Искренность пока не стала трендом, но совсем скоро люди поймут, что быть честным в чувствах не только проще, но и гораздо эффективнее, чем носить маску во всем хорошего и успешного человека.
Алиби
В детективах алиби доказывает невиновность подозреваемого. Что же означает алиби в ведении блога? Напоминаю, что по умолчанию люди пока еще довольно предвзяты по отношению к тем, кто ведет блог и показывает свою жизнь, тем более через сторис. Их подозревают в легкомыслии, нарциссизме, погоне за модой... да в чем угодно!
Поэтому, чтобы не услышать: «И ты туда же!», вы должны иметь крепкое алиби, то есть простое объяснение — а зачем вы вдруг начали снимать сторис... Вы эксперт и продвигаете свои услуги. Вы предприниматель и продвигаете свой продукт. Вы творец и продвигаете свое творчество. Вы бюджетник и рассказываете, как прожить на свою зарплату. Но только не «просто я решил начать снимать сторис». Ни в коем случае! Такое алиби не выдержит никакой критики.
Взаимодействие
Это главная составляющая действительно классных сторис. Многие воспринимают их как игру в одни ворота: «Сейчас что-нибудь сниму, выставлю и все ок». То есть вся работа сводится к сообщению о себе подписчикам. И пусть они сами решают, что с этим делать. А знаете, в чем мастерство? Во взаимодействии с ними, в навыке втянуть зрителя в диалог. Это не про то, как завалить сторис-ленту дежурными вопросами и опросами для галочки. Это про то, как сделать так, чтобы люди сами реагировали на ваши сторис, даже когда вы у них ни о чем не спрашиваете. Мастерство сторис в том, чтобы стереть границу между вами и подписчиками, между живым и онлайн-общением. Связь между вами не должна прерываться.
Итак, наш коктейль готов! Возьмите искренность — ваши реальные чувства здесь и сейчас. Смешайте с алиби — четким пониманием с чего это вы вдруг начали снимать сторис. И главное, добавьте взаимодействие — искусство общения с аудиторией через живые сторис. Можете взболтать, если хотите.
Как сделать сторис интересными
Главное искусство интересных сторис в том, что они ориентированы на подписчиков. И темы для сторис здесь ни причем. Если вы снимаете для себя, а не для подписчиков, то ваши сторис не вызовут отклика у них в душе. Потому что будут восприниматься как ваш личный дневник, который не хочется комментировать, как-то реагировать на него, и в конце концов вообще пропадет желание за вами наблюдать. При этом вы вроде бы все делаете правильно, и темы вроде интересные для вашей целевой аудитории…
Но прежде чем снять красивый кофе, который принес официант, задайте себе вопрос: «А что с этого подписчику? Зачем ему это смотреть?» Как же передать момент с чашкой кофе через сторис так, чтобы вызывать не зависть, а именно вдохновение? Очень просто! То, что вам подали красивый кофе и атмосфера в кафе душевная, зритель и так увидит и вдохновится этим. Не надо это озвучивать — он и сам поймет.
Дайте ему какую-то информацию, поговорите о тех мыслях, которые обдумываете за чашкой кофе, ну или задайте подписчикам вопрос. Короче, сориентируйте эту сторис на аудиторию, сместите фокус внимания с вашего «прекрасного кофе» на зрителя. Это и есть ключик к сердцам ваших подписчиков.
Вот несколько конкретных примеров, что и как можно сказать за чашкой кофе:
— Да, понимаю, кофеин — это токсины, которые зашлаковывают наш организм, но как удержаться, ребят? Ну вот как не выпить эту чашку кофе, а?
— Слушайте, дал себе слово, с завтрашнего дня перехожу на капучино с кокосовым молоком, обещаю! Этот пока на коровьем. Знаю, что вредно, но сегодня хочу именно так.
— Ну скажите, неужели кофе реально вредно? Я пью кофе раз в день, ну максимум две чашки. Почему это вредно, кто скажет?
— Кстати, прочитал, что соевое молоко — тоже ничего полезного. Знали об этом? Поэтому пью сегодня капучино на миндальном.
Заметили разницу? Идет общение с подписчиками, взаимодействие с ними. Кофе вдруг стал не только вашим делом, но и их тоже. Теперь в центре внимания не кофе и не ваш кайф от него, а тема для обсуждения, которая касается всех. Зрители вовлекаются в ваши сторис, начинают писать комментарии и давать реакции. При этом не было ни одной фразы: проголосуйте, напишите, отправьте «огонечек» и т.д.
Пожалуйста, помните, что вы снимаете не отчет о вашем дне или ваших планах (это никому, кроме вас, неинтересно), а сторис для своих подписчиков. Снимайте о семье, здоровье, хобби и других важных вещах, при этом общаясь со своими подписчиками, искренне интересуясь их мнением. Разделите с ними эти моменты, а не просто покажите. Как только поймаете волну фокуса внимания на зрителе, то почувствуете на себя всю мощь этого простого, но суперважного подхода к съемке сторис. Помните: мы не контент создаем, мы служим нашим подписчикам.
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