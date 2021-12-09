Завоевать доверие за 15 секунд. Телеведущий и медиатренер — о том, как научиться снимать сторис и зарабатывать на них

Ингредиенты хороших сторис

Искренность

Ваша задача во время съемки сторис — быть искренними со своими зрителями. Если вам страшно, больно, обидно, неловко, радостно, завидно, стыдно — скажите об этом! Постепенно оголяя душу, вы поймете, что это не страшно. Да, это делает вас прозрачным и более уязвимым, но сильный человек — как раз тот, кто не боится показывать чувства.

Показывать, а не показушничать! Инстадивы и артисты грешат тем, что наигранно рыдают и пускают сопли перед камерой, но это никого не обманывает. Показывать искренние чувства тоже нужно учиться. Искренность пока не стала трендом, но совсем скоро люди поймут, что быть честным в чувствах не только проще, но и гораздо эффективнее, чем носить маску во всем хорошего и успешного человека.

Алиби

В детективах алиби доказывает невиновность подозреваемого. Что же означает алиби в ведении блога? Напоминаю, что по умолчанию люди пока еще довольно предвзяты по отношению к тем, кто ведет блог и показывает свою жизнь, тем более через сторис. Их подозревают в легкомыслии, нарциссизме, погоне за модой... да в чем угодно!

Поэтому, чтобы не услышать: «И ты туда же!», вы должны иметь крепкое алиби, то есть простое объяснение — а зачем вы вдруг начали снимать сторис... Вы эксперт и продвигаете свои услуги. Вы предприниматель и продвигаете свой продукт. Вы творец и продвигаете свое творчество. Вы бюджетник и рассказываете, как прожить на свою зарплату. Но только не «просто я решил начать снимать сторис». Ни в коем случае! Такое алиби не выдержит никакой критики.

Взаимодействие

Это главная составляющая действительно классных сторис. Многие воспринимают их как игру в одни ворота: «Сейчас что-нибудь сниму, выставлю и все ок». То есть вся работа сводится к сообщению о себе подписчикам. И пусть они сами решают, что с этим делать. А знаете, в чем мастерство? Во взаимодействии с ними, в навыке втянуть зрителя в диалог. Это не про то, как завалить сторис-ленту дежурными вопросами и опросами для галочки. Это про то, как сделать так, чтобы люди сами реагировали на ваши сторис, даже когда вы у них ни о чем не спрашиваете. Мастерство сторис в том, чтобы стереть границу между вами и подписчиками, между живым и онлайн-общением. Связь между вами не должна прерываться.

Итак, наш коктейль готов! Возьмите искренность — ваши реальные чувства здесь и сейчас. Смешайте с алиби — четким пониманием с чего это вы вдруг начали снимать сторис. И главное, добавьте взаимодействие — искусство общения с аудиторией через живые сторис. Можете взболтать, если хотите.