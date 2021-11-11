Феномен кибербуллинга: VK исследовал роль агрессора во время травли в интернете

Компания VK опубликовала работу по исследованию кибербуллинга. Она приурочена ко дню борьбы с травлей в интернете. Рассказываем, какую информацию собрали в проекте.
VK изучает феномен кибербуллинга с 2019 года. Первое исследование посвятили масштабу этого явления. Исследование 2020 года — о свидетелях кибербуллинга. В этот раз в фокус исследователей попали сами агрессоры.
Всего опросили 2970 респондентов, а для качественного анализа провели 21 фокусное интервью. По полученным данным, 43% опрошенных когда-либо писали негативные публикации или комментарии в интернете. Большая часть агрессоров хотела предупредить людей о чем-либо (42%) и восстановить справедливость (29%). Исследование показало, что большинство людей (43%) использует негативные комментарии и посты в соцсетях, чтобы привлечь к себе внимание, а по мнению 35% с их помощью можно публично осудить виновника.
Выяснилось, что 39% агрессоров испытывали гнев и злость во время написания негативных постов и комментариев, лишь 12% людей остались недовольны своими действиями и только 5% агрессоров испытали стыд или вину за буллинг. Кроме того, 70% опрошенных уверены, что публиковать персональные данные обидчика в публичном пространстве — нормально.
Еще среди причин: ревность к другим женщинам (15%), обвинение других женщин в излишней откровенности (13%), плохое воспитание (7%), разница в религиозных мировоззрениях (5%), повышенные требования и идеализация женщины (12%). 14% уверены, что причина плохих постов в том, что другие женщины не заслужили того, что имеют.
Помимо этого, исследователи уделили внимание проблеме мизогинии — неприязни по отношении к людям женского пола, как одной из форм агрессии в интернете. Среди основных причин, по которым женщины пишут негативные комментарии друг другу — зависть (25%) и комплексы (24%).
Также психологи и эксперты фондов разработали образовательные и просветительские материалы о том, как справиться с негативными эмоциями и избежать агрессии, а также что делать, если вы или ваши родные столкнулись с травлей.
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