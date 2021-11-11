Феномен кибербуллинга: VK исследовал роль агрессора во время травли в интернете

VK изучает феномен кибербуллинга с 2019 года. Первое исследование посвятили масштабу этого явления. Исследование 2020 года — о свидетелях кибербуллинга. В этот раз в фокус исследователей попали сами агрессоры.

Всего опросили 2970 респондентов, а для качественного анализа провели 21 фокусное интервью. По полученным данным, 43% опрошенных когда-либо писали негативные публикации или комментарии в интернете. Большая часть агрессоров хотела предупредить людей о чем-либо (42%) и восстановить справедливость (29%). Исследование показало, что большинство людей (43%) использует негативные комментарии и посты в соцсетях, чтобы привлечь к себе внимание, а по мнению 35% с их помощью можно публично осудить виновника.

Выяснилось, что 39% агрессоров испытывали гнев и злость во время написания негативных постов и комментариев, лишь 12% людей остались недовольны своими действиями и только 5% агрессоров испытали стыд или вину за буллинг. Кроме того, 70% опрошенных уверены, что публиковать персональные данные обидчика в публичном пространстве — нормально.