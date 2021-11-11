«QR-коды — часть замысла мирового правительства»: робот на сайте «Госуслуги» начал отрицать существование коронавируса

На сайте «Госуслуги» 11 ноября пользователи заметили странный сбой. Робот-помощник Макс какое-то время отвечал не по шаблону на вопросы о вакцинации. На это обратили внимание журналисты «Татарстан-24», а также пользователи соцсетей.
Можно ретвит этого ада, ребята, пожалуйста! @EPGU у вас там всё в порядке?! Это что за «шутки» такие?! pic.twitter.com/gfZqFyBSmi— Руфина (@ranevskaja_fg) November 11, 2021
На вопрос о том, как получить QR-код для переболевшего, робот-помощник ответил, что «коронавируса не существует». Также он написал, что «QR-коды — часть замысла мирового правительства». А если ввести запрос про отсутствие сертификата, робот Макс заявил, что «скоро вакцина сработает» и пользователь умрет.
Ранее некоторые пользователи жаловалась на проблемы в работе госуслуг. Во время входа на сайт появлялось сообщение о сбое, пишет РИА Новости. Позже стало известно, что 10 ноября сайт подвергся «рекордной по мощности» кибератаке, ее отразили, а работу сайта восстановили.
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