18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

«QR-коды — часть замысла мирового правительства»: робот на сайте «Госуслуги» начал отрицать существование коронавируса

На сайте «Госуслуги» 11 ноября пользователи заметили странный сбой. Робот-помощник Макс какое-то время отвечал не по шаблону на вопросы о вакцинации. На это обратили внимание журналисты «Татарстан-24», а также пользователи соцсетей.

На вопрос о том, как получить QR-код для переболевшего, робот-помощник ответил, что «коронавируса не существует». Также он написал, что «QR-коды — часть замысла мирового правительства». А если ввести запрос про отсутствие сертификата, робот Макс заявил, что «скоро вакцина сработает» и пользователь умрет.

Ранее некоторые пользователи жаловалась на проблемы в работе госуслуг. Во время входа на сайт появлялось сообщение о сбое, пишет РИА Новости. Позже стало известно, что 10 ноября сайт подвергся «рекордной по мощности» кибератаке, ее отразили, а работу сайта восстановили.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: