На вопрос о том, как получить QR-код для переболевшего, робот-помощник ответил, что «коронавируса не существует». Также он написал, что «QR-коды — часть замысла мирового правительства». А если ввести запрос про отсутствие сертификата, робот Макс заявил, что «скоро вакцина сработает» и пользователь умрет.

Ранее некоторые пользователи жаловалась на проблемы в работе госуслуг. Во время входа на сайт появлялось сообщение о сбое, пишет РИА Новости. Позже стало известно, что 10 ноября сайт подвергся «рекордной по мощности» кибератаке, ее отразили, а работу сайта восстановили.