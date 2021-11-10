«Полицейская служба такая одна»: сотрудники МВД из Красноярска и Омска записали рэп-клип к профессиональному празднику

Авторство песни «Полиция» принадлежит представителям Омской академии МВД Инне Гошт и Павлу Барлебену.

«Звонок словно гром. Крик будто молния. Тревога, беда за окном. Без звука мелодия. Нет ночи, нет дня. Есть правда, есть вера. Надежда видна. Не ради карьеры. Ни медали, ни ордена — награда одна. Жизнь спасена. Растворяется ночь в красно-синих цветах, на бессонном посту во всех городах беспощадную тьму заводит судьба. Полицейская служба такая одна», — говорится в песне.

В клипе мелькают лица сотрудников правопорядка и показана их повседневная работа: кто-то едет на вызовы, кто-то отвечает на вызов, то-то дарит детям цветы и рисует мелом на асфальте, а кто-то — получает награду. Трек будет доступен на всех платформах с 18 ноября.

«Наши коллеги из Омска взяли на себя энергичный искренний вокал и динамичную музыку, а мы постарались в видеоряде передать энергию, которая объединяет полицейских из самых разных служб и подразделений», — ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, ко Дню полиции, который отмечается в России 10 ноября, ВЦИОМ узнал у россиян, каким они видят среднестатистического полицейского. Например, он опрятный, храбрый и вежливый, а еще работящий.