Facebook отключает систему распознавания лиц на фотографиях и видео

Вице-президент по искусственному интеллекту — об отключении системы распознавания лиц:

Мы закрываем систему распознавания лиц на Facebook. Люди, которые сделали выбор, больше не будут автоматически распознаваться на фотографиях и видео — мы удалим индивидуальные шаблоны распознавания лиц более миллиарда человек. Это изменение также повлияет на автоматический замещающий текст (AAT), который создает описания изображений для слепых и слабовидящих. Они больше не будут включать имена людей, узнаваемых на фотографиях. Нам необходимо взвесить положительные варианты использования распознавания лиц с растущими проблемами общества, особенно с учетом того, что регулирующие органы еще не разработали четких правил.