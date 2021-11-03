Социальная сеть Facebook отключает систему распознавания лиц на фотографиях и видео. Она позволяла автоматически определять, кто запечатлен на снимке.
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Джером Пезенти
Вице-президент по искусственному интеллекту — об отключении системы распознавания лиц:
Мы закрываем систему распознавания лиц на Facebook. Люди, которые сделали выбор, больше не будут автоматически распознаваться на фотографиях и видео — мы удалим индивидуальные шаблоны распознавания лиц более миллиарда человек. Это изменение также повлияет на автоматический замещающий текст (AAT), который создает описания изображений для слепых и слабовидящих. Они больше не будут включать имена людей, узнаваемых на фотографиях. Нам необходимо взвесить положительные варианты использования распознавания лиц с растущими проблемами общества, особенно с учетом того, что регулирующие органы еще не разработали четких правил.
Функция распознавания лиц появилась в Facebook в 2010 году. Она вводилась, чтобы пользователям было легче отмечать друзей на фото. Социальная сеть сама определяла, кто из списка друзей попал в кадр — автор снимка мог согласиться с этим или сделать отметку вручную. До 2019 года система анализировала все изображения и идентифицировала людей без их согласия. После этого функция перестала быть автоматической — пользователи могли отключить ее в настройках по своему желанию.
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