Google грозит штраф за повторное неудаление запрещенного контента в России. Сумма взыскания составит до 10% от выручки компании

Протокол составили 27 октября, по нему Google может грозить штраф в размере от 1/20 до 1/10 (5-10%) выручки компании в России за прошлый год. Протокол передадут в суд, который и примет решение по этому поводу. Выручка компании в России составляет порядка 85,5 млрд руб. (1,2 млрд долларов). Таким образом, если решение примут в сторону РНК, то минимальная сумма штрафа может составить 60 млн долларов.

Видеосервис YouTube, который принадлежит Google, не удалил больше 2400 запрещенных в России материалов. С начала года компания получила 16 административных протоколов, а штрафов по ним на 32,5 млн рублей, сообщает Роскомнадзор.