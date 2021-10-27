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Google грозит штраф за повторное неудаление запрещенного контента в России. Сумма взыскания составит до 10% от выручки компании

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google. Компания повторно нарушила требование ведомства по удалению запрещенного в России контента. Корпорации грозит штраф на сумму от 5% до 10% годового оборота компании.

achinthamb / Shutterstock.com

Протокол составили 27 октября, по нему Google может грозить штраф в размере от 1/20 до 1/10 (5-10%) выручки компании в России за прошлый год. Протокол передадут в суд, который и примет решение по этому поводу. Выручка компании в России составляет порядка 85,5 млрд руб. (1,2 млрд долларов). Таким образом, если решение примут в сторону РНК, то минимальная сумма штрафа может составить 60 млн долларов.

Видеосервис YouTube, который принадлежит Google, не удалил больше 2400 запрещенных в России материалов. С начала года компания получила 16 административных протоколов, а штрафов по ним на 32,5 млн рублей, сообщает Роскомнадзор.

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