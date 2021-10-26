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Telegram показал собственную рекламную платформу. Павел Дуров рассказал, как она будет работать

В Telegram анонсировали появление официальных рекламных сообщений. Они будут показываться в публичных каналах от 1000 читателей, а тексты не превысят 160 символов. Об этом написали в официальном сайте мессенджера.

BigTunaOnline / Shutterstock.com

Платформа в скором времени заработает, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Он также добавил, что большинство пользователей не заметят изменений.

Рекламные сообщения не будут видны в списке чатов, личных беседах или группах. Их будут транслировать только в крупных каналах — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram.

Также информация в рекламных сообщениях будет зависеть только от тематики каналов, в которых они транслируются, а не от личных данных пользователей. А еще в рекламах не будет картинок и внешних ссылок. Допускается публиковать только небольшие тексты, а посмотреть объявления можно только после просмотра всех новых сообщений в канале.

Дуров отметил, что сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы каналов в виде обычных сообщений. Новый вид таких сообщений станет намного комфортнее для пользователей. Бизнесмен написал, что доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

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