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Как узнать, кто из друзей уже привился от коронавируса? Во ВКонтакте появилось приложение «Коллективный иммунитет»

Во ВКонтакте появилось приложение «Коллективный иммунитет». Оно запущено совместно с Минздравом России и не только позволяет узнать, кто из друзей сделал прививку от коронавируса, но и отвечает на главные вопросы о вакцинации.

Как рассказала «Собака.ru» команда ВКонтакте, приложение «Коллективный иммунитет» показывает, сколько друзей вакцинировались от коронавируса. В список привитых попадают люди, которые прошли опрос в мини-приложении или установили эмодзи-статус с галочкой вакцинации в сервисе «Коронавирус» социальной сети. Из приложения также можно перейти в чат с другом для более подробных обсуждений. 

Специально для сервиса Минздрав России разработал памятку от экспертов с ответами на основные вопросы о вакцинации и коронавирусе. Пользователи смогут прочитать, какие типы вакцины бывают, какие побочные эффекты возможны, когда делать ревакцинацию или какие мифы связаны с прививкой.

Также мини-приложение помогает увидеть, сколько людей в мире вакцинировалось, и как растет это число. Сервис содержит мировую статистику по количеству вакцинированных по данным международного ресурса Our World in Data.

«Мы видим, что люди часто обсуждают вакцинацию от коронавируса, ищут отзывы о побочных эффектах и состоянии привитых. Сориентироваться в потоке новостей довольно сложно. Поэтому мы создали простой сервис, который поможет узнать о личном опыте тех, кому доверяешь, обсудить с ними опасения внутри социальных сетей и принять решение. С марта 2020 года мы запустили больше 60 проектов для информирования и поддержки людей в этот сложный период. И до сих пор продолжаем работать в тесном сотрудничестве с Минздравом, а также другими профильными локальными и международными организациями», — отметил вице-президент по социальным платформам VK Андрей Рогозов.

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