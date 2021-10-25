Во ВКонтакте заработал автоматический перевод публикаций с русского на английский

Теперь публикации во ВКонтакте автоматически переводятся с русского на английский. Как считает команда социальной сети, новая функция поможет пользователям из разных стран «знакомиться с уникальным русскоязычным контентом».
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Автоматический перевод осуществляет собственная технология ВКонтакте, основанная на нейросетевой модели, обученной на открытых данных. При переходе к русскоязычной публикации из поисковой системы или по прямой ссылке можно сразу же увидеть автоматически созданный перевод материала — или же включить его нажатием одной кнопки.
Технология адаптирована под манеру общения пользователей соцсети и учитывает особенности лексики в разных сообществах. Например, она хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специализированных сервисов как художественные тексты, так и разговорные фразы или официально-деловые публикации.
Функция автоматического перевода доступна пользователям в десктопной версии ВКонтакте. В первую очередь автопереводы станут доступны для материалов крупных пабликов соцсети, затем мультиязычные версии появятся для публикаций из всех сообществ.
Александр Тоболь
Технический директор ВКонтакте — о запуске автоматического перевода:
Пользователи из других стран все чаще проявляют интерес к русскоязычному контенту, который размещается ВКонтакте. Мы следуем глобальной цели — разрушить любые барьеры в коммуникации, поэтому продолжаем инвестировать в технологии машинного обучения: они открывают больше возможностей для общения людей друг с другом. С автоматическими переводами обмениваться опытом, мнениями, знаниями или забавными историями жителям разных стран и континентов становится проще. В будущем мы планируем добавить возможность моментальных машинных переводов не только для публикаций, но также для комментариев, сообщений и всего контента в социальной сети.
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