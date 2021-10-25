Во ВКонтакте заработал автоматический перевод публикаций с русского на английский

Автоматический перевод осуществляет собственная технология ВКонтакте, основанная на нейросетевой модели, обученной на открытых данных. При переходе к русскоязычной публикации из поисковой системы или по прямой ссылке можно сразу же увидеть автоматически созданный перевод материала — или же включить его нажатием одной кнопки.

Технология адаптирована под манеру общения пользователей соцсети и учитывает особенности лексики в разных сообществах. Например, она хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специализированных сервисов как художественные тексты, так и разговорные фразы или официально-деловые публикации.

Функция автоматического перевода доступна пользователям в десктопной версии ВКонтакте. В первую очередь автопереводы станут доступны для материалов крупных пабликов соцсети, затем мультиязычные версии появятся для публикаций из всех сообществ.