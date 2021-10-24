Мошенники начали использовать новую схему обмана с помощью СМС. Вот как они действуют

Так, мошенники получают займы в МФО на свои карты, используя персональные данные жертв. Для этого они находят в слитой базе данных телефон жертвы и ее паспортные данные. Затем они пытаются зарегистрироваться на 30–40 различных ресурсах. В результате жертва в течение 10-15 минут получает порядка 200 СМС с кодами о регистрации.

Злоумышленники связываются с жертвой в мессенджерах Telegram или WhatsApp, входят в доверие и просят прислать скриншот экрана с входящими СМС якобы для того, чтобы решить проблему. Если человек совершает эти действия, мошенники оформляют микрокредит.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из СМС, он просит прислать скриншот экрана с СМС, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из СМС» плохо срабатывает», — отметил Гавриченков. По его словам, людей пугает такое большое количество СМС, поэтому они охотнее откликаются на предложение помощи.



Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев добавил, что этот метод обмана известен уже давно. С помощью такого скриншота злоумышленники могут оформить кредит на жертву, так как для некоторых МФО номер телефона является достаточным. «Реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом», — сообщил он.