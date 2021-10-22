Команда игроков построила более 300 зданий Петербурга в Minecraft. Посмотрите, что у них получилось

Команда энтузиастов из группы TeamCIS в рамках масштабного проекта BuildTheEarth возводят различные города России и СНГ в Minecraft. Восьмибитный Петербург в масштабе 1:1 насчитывает уже порядка 300 зданий и ребята не думают останавливаться.
К 318-летию Петербурга команда возвела в игре стрелку Васильевского острова, Биржевой мост, Эрмитаж, Дворцовую площадь и Петропавловскую крепость. С того времени в виртуальном городе появились еще Дворцовая и Мытнинская набережные, Демидов мост, Пискаревское кладбище, а также здание станции метро «Автово», клуб «Ящик» на Лиговском и ТРК «Континент».
Но видимо игрокам этого показалось мало, и он начали «обустраивать» Ленобласть. Там уже появились Кудрово, граница с Эстонией в Ивангороде, остров Сухо, деревни Витино и Кипень.
Один из руководителей команды, которая занимается строительством Петербурга, Артем Попов рассказал «Фонтанке», что в городе возвели более 300 зданий, это меньше 1% от всего города. Сейчас строительством города занимается пять человек. По словам Попова, если бы Петербург в игре конструировали 1000 человек, то полностью его восстановить можно было бы за два года.
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