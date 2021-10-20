Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интервью

Дудю вменяли часть 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Блогеру грозил штраф до 1,5 миллиона рублей. Решением Зюзинского суда Москвы Дудь был признан виновным, ему назначили штраф размером в 100 тысяч рублей. Сам блогер на заседание суда не явился.

Пропаганду наркотиков в двух интервью Дудя ранее подтвердила психолого-лингвистическая экспертиза. Она была проведена после жалобы организации «Лига безопасного интернета», которую возглавляет дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина.

Сам Дудь просил прекратить заведенное на него дело в связи с отсутствием состава правонарушения. «Позиция представителя блогера и самого Юрия заключается в том, что указанные в протоколе действия не образуют состава административного правонарушения. А также, что в интервью нет психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков, автор напротив призывает воздержаться от употребления запрещенных веществ. Представитель Дудя просил суд прекратить административное дело», — еще в июле сообщал представитель блогера.

А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает фильмы и интервью Юрия Дудя интересными — хотя и видит в них спорные моменты. «Что касается Дудя, он делает очень интересные документальные материалы, интервью, но есть спорные моменты», — заявил он 2 сентября в ходе Восточного экономического форума.