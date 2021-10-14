Джаред Лето исполнил мечту тяжелобольной фанатки из России и поздравил ее с днем рождения

В Instagram благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» рассказали об этой истории. Свой 27-й день рождения Анастасия Попова отметила Царицынском учреждении для тяжелобольных пациентов. Девушка большая фанатка группы Thirty Seconds to Mars: 11 лет она слушает их музыку, побывала на нескольких концертах, а в комнате у нее стоит вырезанная из картона фигурка Лето в полный рост.

Музыкант поболтал с девушкой, расспросил о ее самочувствии, жизни, семье и собаке. Также Джаред рассказал немного о себе: признался, что любит пельмени, а вот изучение русского языка дается ему с трудом. Но все равно произнес коронную фразу, которую обычно говорит на концертах: «Ну что стоишь как дуб?».

О мечте Насти поговорить со своим кумиром рассказал ее брат. «Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут в России есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая, несмотря ни на что, продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето», — рассказал он.

Чтобы устроить такой подарок, на помощь пришли основательница фонда Нюта Федермессер. Она связалась с Иваном Ургантом, у которого музыкант был на шоу. После этого Лето позвонил Анастасии.