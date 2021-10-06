В Африке умерла знаменитая горилла, умевшая позировать для селфи

Животное успели снять в нескольких телешоу и фильмах, включая документальную ленту «Вирунга». Но известной по всему миру она стала благодаря фотографии, на которой Ндакаси и другая горилла Ндезе позируют для селфи со смотрителем парка Матье Шамаву.

Горилла прожила в парке десять лет под присмотром центра «Сенквекве». Это учреждение единственное в мире занимается выхаживанием и присмотром за осиротевшими горными гориллами. Ндакаси находилась под его опекой с тех пор, как рейнджеры парка Вирунга нашли ее в 2007 году в объятиях мертвой матери. Взрослую особь застрелили вооруженные ополченцы в ходе серии массовых убийств горилл.

Напомним, основатель космической компании SpaceX Илон Маск записал в марте 2019 года рэп-трек RIP Harambe в память о мертвой горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году.