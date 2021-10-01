Глава пресс-службы Петербургского метрополитена, специально для «Собака.ru»:

Одной из важных задач при создании роликов было рассказать о правилах поведения в метро в новом формате, донести эту информацию именно до молодой аудитории — основных пользователей TikTok. Конечно, правила пользования вывешены в вестибюлях станций, в вагонах, неоднократно о них пассажирам напоминают при спуске на эскалаторе. Но все мы понимаем: мир меняется и большую часть информации люди получают именно из социальных сетей.

Петербургский метрополитен уже присутствует в таких социальный сетях как Instagram, ВКонтакте, Facebook и других. Сегодня мы пришли в TikTok. Музыкальные и танцевальные тренды, челленджи и виральные хэштеги — все это мы учитывали при продакшне наших роликов, чтобы разговор с аудиторией TikTok шел на одном языке. Придумывать короткие, не совсем серьезные, но важные истории о метро оказалось не так просто.