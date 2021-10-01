Петербургский метрополитен начал вести аккаунт в TikTok. Здесь рассказывают о работе метро и ночной жизни подземки, показывают красоту станций и делятся интересными фактами. Об этом «Собака.ru» рассказали в пресс-службе метрополитена.
Фото: Shutterstock.com
В TikTok петербургский метрополитен рассказывает о ночной жизни подземки, начале и окончании рабочего дня машинистов, показывает красоту станций и делится интересными фактами о метро — например, об историческом подвижном составе в электродепо «Южное». В пресс-службе подземки обещают: у подписчиков появится уникальная возможность увидеть то, что скрыто от глаз пассажиров.
Юлия Шавель
Глава пресс-службы Петербургского метрополитена, специально для «Собака.ru»:
Одной из важных задач при создании роликов было рассказать о правилах поведения в метро в новом формате, донести эту информацию именно до молодой аудитории — основных пользователей TikTok. Конечно, правила пользования вывешены в вестибюлях станций, в вагонах, неоднократно о них пассажирам напоминают при спуске на эскалаторе. Но все мы понимаем: мир меняется и большую часть информации люди получают именно из социальных сетей.
Петербургский метрополитен уже присутствует в таких социальный сетях как Instagram, ВКонтакте, Facebook и других. Сегодня мы пришли в TikTok. Музыкальные и танцевальные тренды, челленджи и виральные хэштеги — все это мы учитывали при продакшне наших роликов, чтобы разговор с аудиторией TikTok шел на одном языке. Придумывать короткие, не совсем серьезные, но важные истории о метро оказалось не так просто.
@spbmetro
Подписывайтесь, будет круто!🙂 ##метроспб ##метро ##врек♬ Midnight City - M83
В создании роликов были задействованы не только сотрудники метро, но и профессиональные актеры из ведущих петербургских театров: Балтийского дома, ТЮЗа, Театра Поколений и других. Герои сюжетов ― собирательные образы студента, представителя творческой интеллигенции, рабочего, блогера и прогрессивной молодой девушки. Ролики, считают в подземке, получились веселыми, все снято в игровом формате. В основном съемки проводились после закрытия метро, ночью.
«Надеюсь, пользователям TikTok понравится наше творчество, информация запомнится и наши видео будут пересылать друзьям. И соблюдение неписаных правил метро пассажирами петербургской подземки, такие как уважение к старшим, соблюдение чистоты, вежливость станут нормой, потому как некоторые из них узнают себя в наших сюжетах. Хочу поблагодарить за участие в съемках TikTok в том числе наших сотрудников метрополитена. Они являются не только профессионалами своего дела, но и творческими личностями. Думаю, что для многих сотрудников будет любопытно посмотреть на своих коллег в новом амплуа», — добавила Юлия Шавель.
@spbmetro
Хочешь проехать в кабине машиниста?😉 ##метроспб ##спбметро ##звездныевойны ##starwars ##врек♬ Star Wars - Produced - Ettore Stratta
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.