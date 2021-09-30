Покрас Лампас, Little Big, Елена Крыгина и Михаил Зыгарь выступят на первом российском фестивале Instagram

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, фестиваль начинается в России 30 сентября и пройдет в несколько этапов. В первой части Instagram приглашает креаторов к участию в Tag In Briefs — серии из 8 креативных заданий от Покраса Лампаса, Мурада Османна, группы LittleBig, Михаила Зыгаря, Елены Крыгиной и Артемия Лебедева.

Чтобы показать роль творчества в развитии бизнеса, креаторам предложат выполнить задания брендов и креативных экспертов с помощью инструментов Instagram. Например, Покрас Лампас попросит создать арт на основе уникальных каллиграфических вариантов написания слова «Культуры», которые он создал специально специально для фестиваля.

Вторым этапом фестиваля станут Tag In Talks — 9 паблик-токов с маркетологами, состоявшимися креаторами и ведущими представителями креативных индустрий. Креативные кураторы расскажут о своем творческом пути и поговорят с начинающими креаторами о развитии в профессии и о том, какие инструменты могут им в этом помочь.

Художница Полина Осипова, иллюстратор Екатерина Петропавловская и художник Андрей Бергер обсудят роль креативных коллабораций в Instagram для достижения бизнес-результатов и то, как творческие индустрии могут работать с бизнесом. Также эксперты из Федерации креативных индустрий, Агентства креативных индустрий и Facebook поговорят о защите интеллектуальной собственности в интернете.

На последнем этапе фестиваля Instagram представит rреативный гид Tag InFest по эффективным творческим и бизнес-коллаборациям. Самые яркие работы будут вознаграждены и станут частью гида. Креаторы, которые выполнили задания от брендов, получат шанс быть отмеченными на крупнейшем в России фестивале рекламы Red Apple.

«Поддержка начинающих креаторов, а также развитие экономики креативных индустрий — один из главных приоритетов Instagram. Благодаря росту количества профессиональных креаторов не только развивается креативная экономика, но и растут показатели бизнеса, который работает с ними в формате творческих коллабораций. Фестиваль — это возможность начинающим креаторам заявить о себе, а также больше узнать о перспективах развития в этом секторе», — отметила руководитель Facebook по связям с государственными организациями в России Ульяна Зинина.

Узнать подробности программы и присоединиться к выполнению творческих заданий можно по ссылке.