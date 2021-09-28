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YouTube запретил публиковать контент, в котором оспариваются итоги выборов

YouTube запретил пользователям публиковать и распространять контент, в котором оспариваются и ставятся под сомнение итоги выборов. Об этом говорится в обновленных правилах площадки.

Фото: Shutterstock.com

 

Внимание на изменения в политике дезинформации YouTube обратила «Новая газета». «Правила в отношении ложной информации о выборах» пока что действуют в отношении прошедших президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии, однако список может дополняться.

Теперь на YouTube недопустимо:

  • Введение в заблуждение избирателей. К этому правилу относится контент с недостоверной информацией о выборах — например, о времени голосования, адресе избирательного участка, способах голосования или условиях участия в нем. Кроме того, запрещено распространять ложные сведения, которые могут существенно препятствовать голосованию.
  • Недостоверная информация о требованиях к кандидатам. В эту категорию входит контент с недостоверной информацией о требованиях к кандидатам на политические должности, а также к действующим государственным служащим. Речь идет о требованиях, которые регулируются применимым местным законодательством и, в частности, включают возраст и гражданство, а также факт нахождения в живых.
  • Призывы к нарушению демократических процессов. Это, например, контент, побуждающий зрителей препятствовать голосованию или нарушать его процедуру.
  • Распространение материалов, полученных в результате взлома — например, контента с информацией, разглашение которой может повлиять на демократические процессы.
  • Контент, ставящий под сомнение исход выборов. В том числе материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты.

«Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован», — добавили в YouTube.

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