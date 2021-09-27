Экс-дизайнер Apple Джони Айв подписал контракт на работу с Ferrari

Подробностей о сотрудничестве компании не раскрыли. Но итальянский производитель авто надеется на продуктивное сотрудничество.

«Это партнерство поможет объединить легендарную производительность Ferrari с непревзойденным опытом и творчеством LoveFrom, которые создавали продукты, меняющие мир», — рассказали в пресс-службе Ferrari.

Джони Айв уволился из Apple в 2019 году, а затем создал независимую дизайнерскую компанию под названием LoveFrom. Он собрал под своим крылом дизайнеров, архитекторов, музыкантов, кинематографистов, писателей, инженеров и художников. В клиентскую базу компании входят такие лидеры бизнеса как Apple и сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb.