Twitter разрешил пользователям принимать пожертвования в биткоинах

Чтобы начать пользоваться этой функцией, нужно в описании профиля добавить кнопку «Tips» («Чаевые») и привязать ее к кошельку на цифровой платформе. На данный момент для подключения к «Tips» доступны платформы Bandcamp, Cash App, Chipper, Patreon, Razorpay, Wealthsimple Cash и Venmo.

Как сказано в сообщении, компания не планирует взимать комиссию. А для отправки биткоинов Twitter рекомендует пользоваться беспроцентным приложением Strike, которое работает по всему миру. Но пока эта функция доступна только у пользователей iOS старше 18 лет. Версия для Android, по словам представителей компании, появится в ближайшее время.

Напомним, теперь в социальной сети Twitter можно создавать отложенные публикации. Но пока только в веб-версии. При написании твита с десктопа появится иконка календаря, которая и позволяет выбрать дату и время запланированной публикации.