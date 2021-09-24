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Twitter разрешил пользователям принимать пожертвования в биткоинах

Twitter запустил функцию «донатов» авторам в любой валюте, в том числе, в биткоинах. Об этом администрация соцсети рассказала в своем блоге.

Sattalat Phukkum / Shutterstock.com

Чтобы начать пользоваться этой функцией, нужно в описании профиля добавить кнопку «Tips» («Чаевые») и привязать ее к кошельку на цифровой платформе. На данный момент для подключения к «Tips» доступны платформы Bandcamp, Cash App, Chipper, Patreon, Razorpay, Wealthsimple Cash и Venmo.

Как сказано в сообщении, компания не планирует взимать комиссию. А для отправки биткоинов Twitter рекомендует пользоваться беспроцентным приложением Strike, которое работает по всему миру. Но пока эта функция доступна только у пользователей iOS старше 18 лет. Версия для Android, по словам представителей компании, появится в ближайшее время.

Напомним, теперь в социальной сети Twitter можно создавать отложенные публикации. Но пока только в веб-версии. При написании твита с десктопа появится иконка календаря, которая и позволяет выбрать дату и время запланированной публикации.

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